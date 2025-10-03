ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Borgo Sant’Antonio, via agli abbattimenti di oltre 40 case abusive al confine tra Terracina e Fondi

L'operazione si svolge sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine

FONDI – Le forze dell’ordine hanno presidiato oggi l’avvio dell’ operazione di demolizione di oltre 40 fabbricati abusivi, per lo più abitazioni adibite a seconde case, dove è stata anche riscontrata la presenza di elementi in amianto, nella zona Borgo Sant’Antonio al confine tra i Comuni di Fondi e Terracina. Dato il numero elevato di fabbricati, le operazioni proseguiranno anche nei giorni a seguire sempre sotto il controllo della Polizia di Stato della Questura di Latina, con Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Croce Rossa. La fase degli abbattimenti arriva a conclusione di un lungo iter al termine del quale i terreni sono stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale.

