intitolazione

Terracina, intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino il parco della Pineta

Una giornata di festa e di intensa emozione ha accompagnato a Terracina l’intitolazione del Parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nell’area conosciuta come la Pineta. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e numerosi studenti degli istituti comprensivi Fiorini, Milani e Montessori.

Ad aprire la cerimonia è stato l’intervento del presidente del Consiglio comunale Luca Caringi, seguito dal saluto dell’europarlamentare Nicola Procaccini. Poi il sindaco Francesco Giannetti, insieme a un rappresentante del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, ha dato voce a due lettere dei giudici, accompagnato dall’assessore alla Scuola Sara Norcia.

Il momento più significativo è arrivato con la scopertura della targa che porta i nomi di Falcone e Borsellino da parte del sindaco Giannetti e dell’assessore alla Cultura e Toponomastica Alessandra Feudi, con la benedizione di don Luigi Venditti. A chiudere la cerimonia, un lungo applauso e l’Inno di Mameli cantato dal coro dei bambini dell’Istituto San Giuseppe.

«Un’emozione indescrivibile – ha dichiarato il sindaco Giannetti – scoprire la targa che porta i nomi di due giudici che sono nei cuori di tutti noi. Falcone e Borsellino restano un simbolo incrollabile della lotta alle mafie e alle ingiustizie, ma soprattutto un esempio di impegno civile e responsabilità verso la propria comunità. Questa intitolazione è un segno concreto della gratitudine e della volontà di seguire il loro esempio».

