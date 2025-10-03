ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Lutto cittadino a Latina in memoria del comandante del 70° Stormo Mettini e dell’allievo pilota Nucheli

Oggi le autopsie sui due corpi

LATINA –  Sarà lutto cittadino a Latina nel giorno dei funerali  del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, verrà proclamato il lutto cittadino morti nell’incidente aereo che si è verificato mercoledì mattina quando il velivolo di addestramento dell’Aeronautica militare su cui viaggiavano è precipitato nella foresta del Parco nazionale del Circeo.

“La nostra comunità – dichiara la sindaca di Latina Matilde Celentano  – è profondamente colpita dalla tragedia avvenuta il primo ottobre che ha provocato la perdita di due uomini dell’Aeronautica Militare. Con il lutto cittadino vogliamo testimoniare la vicinanza e la partecipazione dell’intera città al dolore delle famiglie delle vittime, dei colleghi e di tutta l’Aeronautica Militare, a cui Latina è legata da una storia lunga e profonda. Il rapporto tra la nostra città, l’aeroporto Enrico Comani e il 70° Stormo rappresentano un punto di riferimento identitario, non solo sul piano istituzionale e formativo, ma anche umano. Per questo la tragedia che ha colpito la grande famiglia dell’Aeronautica Militare ci riguarda da vicino e scuote la nostra comunità con particolare intensità”.

L’ordinanza di proclamazione del lutto cittadino sarà emanata non appena il Comune riceverà la comunicazione ufficiale della data delle esequie.

