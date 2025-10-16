Carabinieri morti nel veronese, una donna di Latina porta fiori in Largo Caduti di Nassirya

LATINA – Un gesto commovente e molto apprezzato quello compiuto oggi da una cittadina di Latina che ha voluto rendere omaggio ai carabinieri uccisi dell’esplosione a Castel d’Azzano (Verona) portando due ciclamini. La donna – molto colpita dalla morte del brigadiere Valerio Daprà, 56 anni, del carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e del luogotenente Marco Piffari, 56 anni oltre che dal ferimento di altri 27 tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco – ha suonato al citofono della caserma Cimarrusti con le piantine fiorite in mano e una delegazione dei militari in servizio presso il Comando Provinciale dei carabinieri l’ha accompagnata a depositarli al monumento dedicato alla Fiamma dell’Arma.