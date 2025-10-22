Cisterna Volley soccombe all’Itas Trentino, 3-0 per i campioni d’Italia

CISTERNA – Nell’esordio nel campionato di Superlega il Cisterna Volley soccombe alla forte Itas Trentino: 3-0 il risultato finale di un match che ha visto i pontini impegnati, riscuotere applausi sinceri nonostante il netto finale. Troppo forti i campioni d’Italia, ma in campo la squadra di casa ha dato tutto, lottando, di fronte al suo pubblico che ha riempito il palazzetto di Via delle Provincie. Il prossimo match, in trasferta, sarà a Cuneo; poi in casa contro il Grottazzolina.

“Risultato netto, sicuramente il divario tra le due squadre si è visto – ha commentato l’allenatore del Cisterna Daniele Morato – In battuta sicuramente bisogna migliorare, così come nella fase difensiva e in quella break. Dispiace per il risultato, ora dobbiamo pensare a fare il nostro gioco senza considerare troppo chi avremo davanti. Al di là del divario mi è piaciuto l’atteggiamento che i ragazzi hanno tenuto. Loro hanno forzato molto al servizio e ci hanno messo in difficoltà. Direi che è stata la loro arma vincente. Noi ci abbiamo provato sbagliando un po’ troppo e senza mai impensierire la loro ricezione. Ma poi con un Michieletto e un Faure così c’era poco da fare. C’è ancora da lavorare, dobbiamo migliorare e crescere”.

“Ci tenevamo a dare una soddisfazione al nostro meraviglioso pubblico – ha sottolineato il numero 10, Filippo Lanza – Peccato, volevamo regalargli almeno la gioia di festeggiare la vittoria di un set: ad un certo punto ci abbiamo creduto, in campo avvertivamo la possibilità di andare al quarto, poi la forza dell’Itas è uscita fuori. Con loro ci sono giocatori di grandissimo valore, che possono risolvere le partite in qualsiasi momento. Noi sappiamo di essere un buon gruppo, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza di dover lavorare tanto per migliorare e crescere. I prossimi match contro Cuneo e Grottazolina potranno dirci tanto”.

Prima dell’inizio della gara Tommaso Guzzo ha ricevuto dalle mani del Questore di Latina, Fausto Vinci, del sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, e dal presidente onorario del Cisterna Volley, Massimiliano Marini il premio come miglior giocatore Under 23 della passata stagione di serie A2.