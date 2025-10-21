Festa in casa Boxe Latina, Aurora Turrin bissa il titolo italiano

LATINA – Aurora Turrin vince per la seconda volta il titolo italiano di pugilato di categoria. La giovane boxeur di Latina allenata dal maestro Rocco Prezioso, già campionessa nell’under 15, torna da Chianciano Terme fresca di oro ai Campionati Italiani Under 17 nei 52 kg. E in casa Boxe Latina è festa.

Quarti, semifinale e finale combattuti e affrontati con grande personalità e molto apprezzati dal punto di vista tecnico, come confermato dai verdetti nettamente a favore di Aurora nella finale ha battuto la siciliana Gaia Calabretta con un 5-0.

La Turrin si è confermata Campionessa Italiana e ha confermato la qualità del pugilato laziale, maschile e femminile, che si è portato a casa ben sette medaglie, di cui sei ori e due argenti: medaglia d’oro a Vittoria Milani (Life Center), Aurora Turrin (Boxe Latina), Swami Ferdinandi (Cona Boxe), Raul Barone (Boxe Barone), Denise Marcellino (Phoenix Boxe), Emanuel Antonelli (Pisanti Team); medaglia d’argento a Noemi Petroni (Lupa Boxe) e Mirko Varamo (Silicella Boxe).

Il prossimo obiettivo per Aurora Turrin sono adesso gli Europei di Kienbaum in Germania, dall’8 al 18 dicembre. Nella passata edizione, a Banja Luka in Bosnia Erzegovina, l’avventura si è conclusa con la medaglia di bronzo. Quanto agli Europei, i maestri della Boxe Latina, Rocco Prezioso e Mirco Turrin, sono adesso impegnati a Budva, con la Nazionale Under 15, guidata da Patrizio Oliva. Finali il 26 ottobre, obiettivo altri allori da portare in Italia.

A novembre invece si disputeranno le fasi finali dei Campionati Italiani Under 15 e Under 19.

Nella prima categoria, dal 13 al 16 novembre, toccherà a Guglielmo Morelli, 44 kg, che si terrà a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre. E’ alla sua prima competizione.

Una settimana dopo, dal 20 al 23 novembre ad Olbia, Mattia Turrin 60 kg, cercherà il quinto titolo italiano consecutivo. Obiettivo record per la storia del pugilato della città di Latina.