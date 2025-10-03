Latina, estorsioni e botte al noleggiatore di auto e al padre, arrestato un ventenne alle Case Arlecchino

LATINA – E’ accusato di tentate estorsioni aggravate, lesioni personali pluriaggravate e atti persecutori il ventenne di Latina delle Case Arlecchino arrestato ieri dalla squadra Mobile di Latina. Durante l’operazione è stato anche denunciato il fratello dell’arrestato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, avendo rivolto pesanti insulti ai poliziotti che stavano eseguendo la misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, Laura Morselli, su richiesta della Pm Martina Taglione, che ha diretto le indagini. Entrambi i fratelli hanno numerosi precedenti, anche in materia di stupefacenti e uno di loro a gennaio, era riuscito a sottrarsi a un controllo delle Forze dell’Ordine, scappando ad alta velocità a bordo di un’auto mentre era in corso un’operazione antidroga nella zona delle Palazzine Arlecchino, recentemente salite alla ribalta per le bombe .

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’arrestato, a partire da luglio anche in concorso con altre persone avrebbe tentato di ottenere con la violenza e con minacce alcune decine di migliaia di euro da un suo conoscente con il quale c’erano stati screzi per il noleggio di alcune auto la cui fornitura era stata interrotta per non incorrere in problemi con la giustizia, in considerazione dell’uso che delle auto avrebbe fatto il ventenne. Tra gli episodi contestati anche il violento pestaggio, con l’uso di un tubo e di spray urticante del padre della vittima, avvenuto all’interno della sua abitazione. Un fatto preceduto dall’esplosione di un proiettile e dal danneggiamento del portone di casa dell’uomo.