Coppa del Mondo Sci, male le italiane, 50° posizione per Giulia Valleriani

LATINA – Cinquantesima posizione e dunque è fuori dalla seconda manche Giulia Valleriani. La sciatrice 21enne di Latina al suo esordio nel Gigante in Coppa del Mondo è scesa per ultima con il pettorale 66 e il suo tempo si è chiuso a +5,90 dalla prima classificata l’austriaca Julia Scheib con il tempo di 1:07.80.

Valleriani, tra le nove italiane in gara, ha ottenuto la quarta posizione preceduta da Steimair (41°), Collomb (44°) e Ghisalberti (45°). Rispettivamente 52° (+6,53) e 53° Mathieu e Platino (+7,08).

La gara si era aperta con l’uscita di scena di Sofia Goggia, prima delle azzurre a scendere in pista con il pettorale numero 16, ha inforcato una porta con il braccio destro ed è scivolata a terra, senza conseguenze.

Della pattuglia femminile azzurra solo Asja Zenere accede alla seconda manche con in 19° posizione:“Bisogna tenere alto il morale – ha detto l’atleta-, è una giornata difficile per tutti. C’era molto vento nella parte alta che ci ha messo in difficoltà, ma bisogna tenere duro”.

La seconda manche prenderà il via alle 13, con diretta su Rai Sport ed Eurosport.