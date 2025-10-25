Concerto della polifonica Pontina a Fogliano

LATINA – Si terrà domenica 26 ottobre (alle 17) a Fogliano, il concerto della Polifonica Pontina dal titolo “I Suoni e le Parole delle Città del Silenzio: da San Tommaso d’Aquino, ad Alberto Moravia, a Tiziano Ferro”, evento inserito nel quadro delle iniziative della Regione Lazio per la promozione e valorizzazione del territorio regionale. A dirigere il coro il maestro Cristiano Accardi.

Ci saranno canti, con accompagnamento di organo e pianoforte, intervallati da letture di testi e poesie a cura del giornalista e scrittore Lidano Grassucci.

Lo spunto per il titolo dello spettacolo – spiega in una nota il presidente della Polifonica Pontina avvocato Carlo Carturan – è derivato dal poeta Alberto Moravia che scrivendo l’ introduzione del libro Le Città del Silenzio – Paesaggi, acque, architetture della regione Pontina (dell’ architetto Portoghesi e del fotografo Capellini), avendo vissuto a lungo a Sabaudia, affermò che “Queste città non parlano alla ragione bensì all’ immaginazione, con il loro fascino melanconico ed echeggiante che si fonde meravigliosamente con il paesaggio di bonifica, così piatto, così disteso, così indeterminato, tra i lontani monti azzurri e le acque addormentate della laguna. L’ iniziativa tende invece a scoprire i suoni dell’ Agro Pontino, attraverso il racconto del giornalista, la lettura di opere e l’ ascolto delle note e dei testi di chi ha vissuto nel territorio, non soltanto secoli fa, ma anche nei giorni nostri”.

Il concerto sarà ospitato presso il Museo di OInitologia di Fogliano. L’ingesso è libero.

La POLIFONICA PONTINA ha al suo attivo 47 anni di attività. Nel 2025 si è esibita anche nella Cappella Paolina della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma e nell’Abbazia di Fossanova in preparazione del pellegrinaggio giubilare diocesano alla presenza dei Vescovi di Latina, Mons. Mariano Crociata, e di Benevento, Mons. Felice Accrocca.