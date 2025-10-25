ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'emergenza

Salvati due escursionisti in difficoltà sulla falesia della Montagna Spaccata di Gaeta

Sul posto l'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del fuoco

GAETA – Due appassionati di arrampicata sportiva sono rimasti bloccati sulla difficile falesia della Montagna Spaccata a Gaeta, a picco sul mare, e sono stati soccorsi dall’equipaggio dell’elicottero Drago 165 dei Vigili del fuoco. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì. I soccorritori del Corpo hanno messo in salvo i due sportivi recuperandoli dalla parete rocciosa e issandoli a bordo del velivolo con il quale hanno raggiunto terra. Da mare l’operazione è stata seguita dalla Guardia Costiera. L’operazione si è conclusa con successo.

