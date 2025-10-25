Salvati due escursionisti in difficoltà sulla falesia della Montagna Spaccata di Gaeta

GAETA – Due appassionati di arrampicata sportiva sono rimasti bloccati sulla difficile falesia della Montagna Spaccata a Gaeta, a picco sul mare, e sono stati soccorsi dall’equipaggio dell’elicottero Drago 165 dei Vigili del fuoco. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì. I soccorritori del Corpo hanno messo in salvo i due sportivi recuperandoli dalla parete rocciosa e issandoli a bordo del velivolo con il quale hanno raggiunto terra. Da mare l’operazione è stata seguita dalla Guardia Costiera. L’operazione si è conclusa con successo.