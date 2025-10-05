Fondi: servizio straordinario di contrasto all’immigrazione clandestina

FONDI – Fine settimana di controlli della questura di Latina unitamente all’Ispettorato territoriale del Lavoro a Fondi volti, da un lato, al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare e dall’altro, a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo. Un cittadino straniero è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver favorito la permanenza sul territorio nazionale di un connazionale, privo di permesso di soggiorno. Allo stesso è stata contestata la mancata dichiarazione di ospitalità all’Autorità Locale di PS ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione. Un’attività commerciale è stata sanzionata con la sospensione differita, per mancanza del documento di valutazione dei rischi in azienda. Sono al vaglio, inoltre, ulteriori sanzioni per violazioni della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Un cittadino pakistano sarà invece segnalato alla Guardia di Finanza per aver concesso in subaffitto, senza dichiararlo, un appartamento a quattro cittadini pakistani e a due bengalesi. L’uomo inoltre non ha prodotto alcuna dichiarazione di ospitalità e, pertanto, verrà sanzionato per un importo pari a Euro 6000,00. Identificate complessivamente 133 persone, delle quali 61 straniere e, di essi, 9 gravati da pregiudizi di polizia. Sono stati inoltre controllati 11 veicoli.