Incidente aereo, aperta la camera ardente per il colonnello Simone Mettini e per l’allievo pilota Lorenzo Nucheli

LATINA – E’ stata aperta a familiari e colleghi, nella cappella dell’aeroporto Comani di Latina, la camera ardente per l’omaggio alle salme del colonnello pilota Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e dell’allievo Ufficiale pilota Lorenzo Nucheli morti nell’incidente aereo avvenuto il primo ottobre quando l’areo-scuola è precipitato nella foresta del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia.

Il colonnello Mettini aveva 48 anni e aveva scelto Aprilia per vivere con la moglie e due bambini piccoli, l’allievo Nucheli non aveva ancora 19 anni viveva con la famiglia a Serrone in provincia di Frosinone. Il primo era un pilota espertissimo, l’allievo sognava di diventarlo e di entrare nelle Frecce Tricolore. La sera prima della tragedia aveva chiamato il padre annunciando che avrebbe volato con il comandante del 70° Stormo in persona.

La ricostruzione di quanto accaduto e delle cause dell’incidente aereo sono ora affidate all’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Latina che ha delegato le indagini ai carabinieri. I rottami del velivolo si trovano ancora in una zona interna alla foresta planiziaria, un luogo difficile da raggiungere anche per i soccorritori dopo lo schianto avvenuto a circa mezz’ora dal decollo. Saranno rimossi nei prossimi giorni per essere analizzati dal perito nominato dal pm Marco Giancristofaro e da una commissione tecnica dell’Aeronautica Militare.

Martedì 7 ottobre alle 10,30 al Comani Latina saranno celebrati i funerali dei due militari. Fino ad allora resteranno a terra gli aerei della prestigiosa scuola di volo.