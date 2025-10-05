Tragedia a Sabaudia dove un 29 enne è morto schiacciato dall’albero che stava tagliando nel suo podere con una motosega. A perdere la vita il ragazzo, originario di Amaseno e da tempo residente a Sabaudia dove, proprio al confine con il territorio di Pontinia, aveva un podere e un’azienda agricola. Il tragico incidente è avvenuto sabato pomeriggio sotto gli occhi dello zio che ha subito chiesto aiuto che però non è servito a salvare la vita del nipote. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Sabaudia anche se tutto lascia pensare che il ragazzo abbia calcolato male la direzione della caduta del fusto che stava tagliando.
Sabaudia, muore schiacciato nel suo podere mentre taglia un tronco
Lo zio ha lanciato l'allarme
Di