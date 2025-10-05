ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

La tragedia

Sabaudia, muore schiacciato nel suo podere mentre taglia un tronco

Lo zio ha lanciato l'allarme

Tragedia a Sabaudia dove un 29 enne è morto schiacciato dall’albero che stava tagliando nel suo podere con una motosega.  A perdere la vita il ragazzo, originario di Amaseno e da tempo residente a Sabaudia dove, proprio al confine con il territorio di Pontinia, aveva un podere e un’azienda agricola. Il tragico incidente è avvenuto sabato pomeriggio sotto gli occhi dello zio che ha subito chiesto aiuto che però non è servito a salvare la vita del nipote. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Sabaudia anche se tutto lascia pensare che il ragazzo abbia calcolato male la direzione della caduta del fusto che stava tagliando.

