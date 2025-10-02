Una canzone per ricordare Federico Salvagni

Esce oggi, 2 ottobre, una canzone speciale nata dal dolore e dalla speranza, dedicata a Federico Salvagni, il giovane di Latina tragicamente scomparso lo scorso Ferragosto, investito da un pirata della strada. A firmare il brano sono due studenti del Liceo G.B. Grassi di Latina, amici stretti di Federico, che hanno scelto di trasformare il lutto in musica. Il testo e la voce portano la firma di Manuel Bartolomeo, classe 2010, mentre la base musicale è stata composta da Agostino Covelli, classe 2009. Il brano, che sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, rappresenta non solo un addio, ma soprattutto una promessa: quella di non dimenticare Federico, il suo sorriso e i suoi sogni. Nei versi emergono il dolore per la perdita improvvisa e il desiderio di continuare a vivere anche per lui, custodendo la sua memoria attraverso l’arte e l’amicizia.