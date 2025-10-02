ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

in memoria di Federico

Una canzone per ricordare Federico Salvagni

Il brano scritto dai suoi amici del Liceo Grassi di Latina

federico salvagni

Esce oggi, 2 ottobre, una canzone speciale nata dal dolore e dalla speranza, dedicata a Federico Salvagni, il giovane di Latina tragicamente scomparso lo scorso Ferragosto, investito da un pirata della strada. A firmare il brano sono due studenti del Liceo G.B. Grassi di Latina, amici stretti di Federico, che hanno scelto di trasformare il lutto in musica. Il testo e la voce portano la firma di Manuel Bartolomeo, classe 2010, mentre la base musicale è stata composta da Agostino Covelli, classe 2009. Il brano, che sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, rappresenta non solo un addio, ma soprattutto una promessa: quella di non dimenticare Federico, il suo sorriso e i suoi sogni. Nei versi emergono il dolore per la perdita improvvisa e il desiderio di continuare a vivere anche per lui, custodendo la sua memoria attraverso l’arte e l’amicizia.

