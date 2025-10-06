Nonnismo alla scuola di volo di Latina, tutti assolti i militari

Si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati il processo di primo grado a carico di otto militari della scuola di volo del 70° Stormo di Latina, accusati di violenza privata e lesioni personali aggravate nei confronti di Giulia Schiff, l’allieva pilota che nel 2018 aveva denunciato di essere stata vittima del cosiddetto “battesimo del volo”.

Il giudice del tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha assolto gli otto imputati “perché il fatto non sussiste”, accogliendo le tesi delle difese che avevano descritto la pratica come un rituale goliardico cui gli allievi si sottoponevano volontariamente.

La vicenda risale all’aprile del 2018, quando la giovane veneziana, allora ventenne, aveva denunciato di essere stata sollevata e colpita da alcuni commilitoni dopo il suo primo volo in solitaria. Secondo l’accusa, si sarebbe trattato di un gesto violento e non consensuale, mentre per i legali dei militari si trattava di una consuetudine priva di intenti punitivi.

Il pubblico ministero Antonio Sgarrella aveva chiesto un anno di reclusione per ciascuno degli imputati, ma la sentenza di primo grado ha invece escluso ogni responsabilità penale, ponendo fine — almeno per ora — a una vicenda che negli anni aveva acceso il dibattito pubblico sui limiti del nonnismo nelle forze armate.