Funerali al Comani, dolore e ricordi: “Simone, sei stato costante e saldo riferimento, il miglior leader: vola in alto”. Gli zii dell’allievo pilota: “Lollo dai forza alla tua famiglia”i































LATINA – Una lunga, commossa cerimonia ha accompagnato questa mattina nell’aeroporto militare di Latina Scalo, l’ultimo saluto al comandante del 70° Stormo di Latina Simone Mettini e all’allievo pilota Lorenzo Nucheli morti nell’incidente aereo del primo ottobre precipitando con un velivolo della Scuola di Volo nella foresta del Parco nazionale del Circeo. Presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto, la prefetta Vittoria Ciaramella, il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha dichiarato lutto cittadino per la giornata di oggi, e le altre autorità civili, militari e religiose. Presenti anche i sindaci della provincia con i loro gonfaloni e le forze armate in alta uniforme.

Si sono stretti intorno ai familiari dei due militari tantissimi amici e colleghi in una cerimonia intensa e profonda, segnata dal dolore, ma anche dal rispetto e dal riconoscimento per due vite dedicate con passione e coraggio al servizio del Paese.

Durante le celebrazioni, nell’hangar del Comani, il ricordo del Generale di Brigata Simone Mettini, promosso alla memoria, attraverso le parole di Salvatore, suo amico e collega, che si è rivolto alla moglie Assia e ai due bambini Giò e Nathan

Sono stati gli zii del giovane Lorenzo Nucheli a condividere il ricordo della grande passione di Lollo, della sua dedizione e del sogno che lo animava: “Anche se il tuo viaggio è finito, so che il tuo coraggio, determinazione e la tua voglia di vivere continueranno a volare dentro ognuno di noi ogni volta che guarderemo in alto”.

Molto toccante il momento della consegna della bandiera tricolore ai genitori di Lorenzo Nucheli e alla vedova di Simone Mettini: un istante di grande emozione, accompagnato da tante lacrime, anche da parte di colleghi e amici.

Come chiesto dall’Aeronautica Militare, le autorità presenti non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche nel corso della cerimonia, per rispetto delle famiglie dei due militari scomparsi.