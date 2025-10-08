Gambizzato ad Aprilia, si costituisce l’aggressore

APRILIA – Un 31enne si è costituito per l’agguato di ieri ad Aprilia presentandosi ai carabinieri che grazie alle testimonianze dei presenti lo avevano già identificato come l’autore della gambizzazione. Le indagini dei militari del Reparto territoriale di Aprilia proseguono ora per ricostruire il quadro in cui è maturato l’agguato a colpi di pistola che ha avuto come teatro l’incrocio tra Via Fossignano e Via Vallelata.

Prima di sparare l’aggressore aveva gridato alcune frasi riferite a una vicenda personale con la vittima, sembra una sottrazione di beni, forse proprio in relazione all’auto guidata dal 36enne ferito da tre proiettili.