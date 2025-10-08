ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

le indagini

Gambizzato ad Aprilia, si costituisce l’aggressore

Una vicenda privata tra i due, forse una sottrazione di beni, il movente degli spari

APRILIA – Un 31enne si è costituito per l’agguato di ieri ad Aprilia presentandosi ai carabinieri che grazie alle testimonianze dei presenti lo avevano già identificato come l’autore della gambizzazione. Le indagini dei militari del Reparto territoriale di Aprilia proseguono ora per ricostruire il quadro in cui è maturato l’agguato a colpi di pistola che ha avuto come teatro l’incrocio tra Via Fossignano e Via Vallelata.

Prima di sparare l’aggressore aveva gridato alcune frasi riferite a una vicenda personale con la vittima, sembra una sottrazione di beni, forse proprio in relazione all’auto guidata dal 36enne ferito da tre proiettili.

