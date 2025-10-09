ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Muore per aneurisma, donati cuore, fegato e reni. Il prelievo all’ospedale Santa Maria Goretti

La dg Cecniarelli: "La cultura della donazione degli organi rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà umana e di civiltà sanitaria"

LATINA – Prelievo di cuore, fegato e reni all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donatrice è una donna di Sonnino di  65 anni deceduta per emorragia cerebrale massiva da rottura di aneurisma. Dopo aver acquisito il consenso dei familiari, gli organi sono stati inviati a Bari, dove un paziente era in attesta di un nuovo cuore, e a due pazienti nella Capitale, il fegato sarà destinato all’Umberto I e i reni al Gemelli.

Il prelievo multiorgano è stato effettuato nella notte da una equipe multidisciplinare, gestita dalla coordinatrice locale Antonella Melucci con il supporto del  personale del blocco operatorio del DEA II, e la supervisione della Direzione Medica.

“La cultura della donazione degli organi rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà umana e di civiltà sanitaria – sottolinea la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli – . Donare significa offrire una seconda possibilità di vita a chi non ha alternative terapeutiche, trasformando un gesto individuale in un bene collettivo di straordinario valore. Abbiamo il dovere di promuovere la consapevolezza e l’informazione su questo tema, affinché ogni cittadino possa compiere una scelta libera, informata e consapevole. La donazione non è solo un atto medico, ma un atto di amore e responsabilità verso la comunità. Investire nella cultura della donazione significa investire in una società più solidale, in un sistema sanitario più efficiente e in una speranza concreta per migliaia di persone in attesa di trapianto. È nostro impegno quotidiano sostenere e diffondere questi valori con convinzione e trasparenza”.

