Cisterna, denuncia e maxi sanzione per il titolare di un’azienda agricola

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo in un’azienda agricola del settore frutticolo, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno del caporalato.

Le verifiche hanno permesso di accertare numerose irregolarità: tra queste, l’impiego di un cittadino straniero senza le necessarie comunicazioni e irregolare sul territorio nazionale, la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l’assenza di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e il mancato svolgimento dei corsi di formazione obbligatori.

Per queste violazioni il titolare dell’azienda, un 73enne del posto, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Durante il controllo sono stati verificati tre lavoratori, tra cui un cittadino indiano risultato irregolare: nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina.

I Carabinieri del NIL hanno disposto la sospensione dell’attività e applicato una maxi sanzione di oltre 7.000 euro.