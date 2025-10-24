La Benacquista al Palabianchini per gli allenamenti (a porte chiuse): la visita di Celentano e Chiarato







LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato hanno fatto visita oggi pomeriggio alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket mentre era in corso l’allenamento al PalaBianchini dopo due anni di assenza dal palazzetto di casa. Ad attenderli Sabrina Benacquista e il general Manager Mariano Bruni.

“Un passo nella direzione giusta, quella della completa restituzione del Palabianchini. Dopo lo shock per la chiusura, consentire alla squadra di basket di Latina di tornare ad allenarsi qui , è un passaggio importante”, ha detto la prima cittadina che si è rivolta direttamente ai ragazzi del collettivo di Mister Gramenzi impegnati nella serie B nazionale e reduci da quattro vittorie su cinque giornate. “Questa è una prima risposta in attesa del completamento dei lavori all’interno dell’impianto sportivo. Auguro alla squadra, al coach, al presidente Lucio Benacquista, a Sabrina Benacquista e a tutto lo staff di proseguire il campionato nel migliore dei modi come hanno fatto fino ad ora”, ha aggiunto la sindaca che si è concessa anche un tiro a canestro, centrando al secondo pallone.

Nel corso dell’incontro con gli atleti, l’assessore Chiarato si è soffermato sulle tempistiche degli interventi di rigenerazione urbana che interessano tutta la struttura di via dei Mille, compresa la piscina coperta. “I lavori del Pnrr sono a buon punto, mentre è in fase di progettazione l’opera di consolidamento del palazzetto”, ha spiegato.

“Accedere a questo campo, è stato come tornare a casa”, ha detto Sabrina Benacquista che riveste il ruolo di amministratore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket esprimendo soddisfazione per la novità arrivata questa settimana dopo una lunga attesa. L’auspicio è che al più presto la squadra possa non solo allenarsi, ma tornare a giocare sul campo di casa: “Per noi è importantissimo”. La società sportiva che avrà in gestione la struttura fino a primavera, ha fatto la sua parte: pulizia, luci, impianti areazione e riscaldamento da riavviare dopo due anni di chiusura arrivata nell’autunno del 2023 come una tegola.

Celentano non ha mancato di esprimere apprezzamento nei confronti “dei dirigenti comunali, gli architetti Micol Ayuso del Dipartimento Manutenzioni e Paolo Cestra del Dipartimento Urbanistica, che hanno affrontato, con grande professionalità, le questioni legate agli interventi finanziati con i fondi del Pnrr che rischiavano di essere compromessi per le condizioni del seminterrato del blocco spogliatoi che ha portato alla chiusura, due anni fa dell’impianto sportivo. Una criticità risolta grazie al tempestivo puntellamento che ha consentito lo svolgimento degli interventi di rigenerazione urbana”. Il Sindaco ha inoltre ringraziato la dirigente del Dipartimento Patrimonio Alessandra Pacifico per l’avviso pubblico che ha consentito la riapertura del parquet sia pure a porte chiuse, almeno fino alla fine del campionato.