Plastic Free e Seconda Chance a Sabaudia per ripulire la sughereta di Molella

SABAUDIA – Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiuti in 12 città italiane, Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, tornano a unire le forze per una nuova giornata di impegno condiviso.

Sabato 25 ottobre, il Lazio sarà protagonista con due appuntamenti. In provincia di Latina, a Sabaudia, dove volontari e detenuti in permesso premio provenienti dalla Casa Circondariale di Frosinone ripuliranno l’area di via San Francesco d’Assisi – località Molella, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Il gruppo sarà capitanato da Adriano Salvatori, presidente provinciale di Plastic Free che dà appuntamento a tutti coloro interessati a una mattinata dedicata all’ambiente e all’inclusione sociale.

“Dopo i risultati straordinari di maggio, abbiamo deciso di rimetterci subito in moto – spiega Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance –. Queste giornate non sono semplici azioni di pulizia, ma esperienze di comunità. Detenuti, volontari, educatori e cittadini si ritrovano insieme a condividere gesti concreti di rispetto e solidarietà. È così che il reinserimento diventa reale: attraverso la fiducia, la partecipazione e l’impegno condiviso.”

Una visione che si integra pienamente con la missione di Plastic Free, come sottolinea Lorenzo Zitignani, direttore generale dell’organizzazione: “Le nostre giornate di pulizia ambientale nascono per sensibilizzare, ma anche per unire. Iniziative come questa dimostrano che l’associazionismo può essere un ponte tra mondi diversi, creando valore per l’ambiente e per le persone. Collaborare con Seconda Chance ci ricorda che cambiare è possibile, e che a far del bene non si sbaglia mai”.

Il secondo appuntamento è a Ferento, a Viterbo, dove i detenuti della Casa Circondariale di Viterbo saranno impegnati nella pulizia della strada che conduce all’antico sito archeologico etrusco-romano, per poi concludere la giornata con una visita culturale tra i resti dell’anfiteatro e delle terme di Augusto.

La mobilitazione del 25 ottobre rappresenta una nuova tappa del percorso comune avviato tre anni fa tra Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che continua a crescere grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, i Comuni, le aziende di igiene urbana, le associazioni locali e i volontari di tutta Italia. L’obiettivo è sempre lo stesso: costruire comunità più pulite, solidali e inclusive.