Latina, calci e pugni alla convivente, arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 27 anni

LATINA – Aveva picchiato a calci e pugni la giovane compagna, è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra giovedì e venerdì un cittadino moldavo di 27 anni residente a Latina accusato di maltrattamenti contro la convivente e lesioni personali. La richiesta di aiuto era arrivata al 112 che ha inviato sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Latina. A causa delle lesioni riportate, la donna è stata affidata al 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Latina. Per il giovane invece è scattato l’arresto in flagranza ed è stato portato nella casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.