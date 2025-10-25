Protezione dell’ecosistema marino, accordo tra Guardia di Finanza e Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano

VENTOTENE – Potenziare le attività di prevenzione per la tutela dei preziosi ecosistemi marini, unici per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche e allo stesso tempo controllare che le misure di sostegno e di incentivo riconosciute vengano realmente utilizzate per il bene pubblico.

È questo l’obiettivo principale di un protocollo d’intesa firmato ieri tra la Guardia di Finanza e l’Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano in occasione di un incontro che si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Ventotene. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla tutela della flora e della fauna marine, nonché alla salvaguardia del patrimonio scientifico, ecologico, culturale ed economico dell’area.

A sottoscrivere l’accordo, alla presenza del Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, Col. pil. t. ISSMI Camillo Passalacqua ed il Dott. Carmine Caputo, Sindaco del Comune di Ventotene e Presidente dell’Area Marina Protetta.

All’evento erano inoltre presenti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, Colonnello t. ST. Giovanni Marchetti e i Comandanti dei Reparti territoriali e navali interessati, mentre per l’Amministrazione comunale, hanno partecipato il Vice sindaco, Giuseppe Pepe, il Consigliere al territorio, Matrone Cataldo, il Consigliere al Commercio, Assenso Giuseppe, il Consigliere ai trasporti Langella Umberto ed il Consigliere all’istruzione Pennacchio Stefany.

L’intesa, valida fino al 2027 – spiegano dalla Guardia di Finanza – garantirà una maggiore presenza e attività di sorveglianza a protezione di questo prezioso tratto del Mar Tirreno, mediante il costante impiego delle unità aeronavali del Corpo, le quali costantemente assicurano i consueti compiti istituzionali di polizia del mare e polizia economico-finanziaria.

L’Area Marina Protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano, istituita nel 1999, rappresenta infatti un presidio fondamentale per la conservazione degli habitat e delle specie marine protette, contribuendo in modo significativo al ripristino della biodiversità e alla resilienza degli ecosistemi marini.