Latina, Gino Cecchettin, padre di Giulia incontra gli studenti del Vittorio Veneto Salvemini

LATINA – Questa mattina gli studenti dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina hanno incontrato, in modalità online, Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta 11 novembre 2023 nel padovano. L’incontro, promosso dalla Fondazione Giulia Cecchettin, nasce con l’intento di custodire la memoria di Giulia trasformando il dolore in consapevolezza civile e impegno concreto per il cambiamento sociale. Durante l’evento, gli studenti hanno interagito direttamente con Gino Cecchettin, ponendo domande e condividendo riflessioni in un dialogo aperto e costruttivo, volto a promuovere un’informazione corretta e a contrastare ogni forma di violenza di genere.