Latina inaugura la sua prima stagione concertistica al Teatro D’Annunzio

LATINA – Per la prima volta il Teatro D’Annunzio ospiterà una stagione concertistica stabile, un traguardo che segna un passo fondamentale nella vita culturale del territorio. L’inaugurazione avverrà domenica 12 ottobre in grande stile, con tre interpreti d’eccezione:

• Davide Alogna, star italiana del violino

• Giulio Tampalini, tra i chitarristi più acclamati al mondo

• Simonide Braconi, prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano, scelto da Riccardo Muti all’età di soli 22 anni.

Il programma del concerto inaugurale sarà dedicato a Paganini e Beethoven, simboli della grande tradizione musicale europea. La stagione proseguirà con altri appuntamenti di rilievo: il 26 Dicembre ci sarà un concerto per orchestra e coro dedicato interamente alla figura di Ennio Morricone. Seguiranno poi altre date con la partecipazione di solisti di fama internazionale. Non mancheranno inoltre opportunità per i giovani musicisti; da evidenziare infatti la collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio di Latina. Una rassegna che si propone di diventare un punto di riferimento per gli appassionati e un’occasione di crescita culturale per tutta la comunità.