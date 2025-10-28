Latina, guida con patente revocata, in stato di ebbrezza e senza patente: tre denunce

LATINA – Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.

Durante i servizi svolti nel fine settimana, i Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà:

un uomo di 47 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per guida con patente revocata. Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida della propria autovettura anche se la sua patente di guida era stata revocata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

un cittadino tunisino di 40 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia per guida in stato di ebrezza. L’uomo era alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita. In più il 43enne è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro.

Inoltre segnalato alla Prefettura, come assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 20 anni del posto che, fermato a piedi dai militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”.

Nel corso del servizio svolto, per i quali sono state complessivamente impiegati 7 militari e 3 autovetture, sono stati controllati 18 soggetti e 10 veicoli. Inoltre, sono state eseguite 2 perquisizioni e controllati, presso i loro rispettivi domicili, 2 soggetti sottoposti a misure restrittive.