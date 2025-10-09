ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa improvvisa di Antonio Di Civita

Aveva 72 anni. Celebri le sue radiocronache

LATINA – Lutto nel mondo dello sport a Latina per la scomparsa improvvisa di Antonio Di Civita, voce della radio con le sue radiocronache sulla storica Radio Latina1 e dirigente del Basket Bee Sermoneta, lo sport di cui era appassionato. Aveva 72 anni e in questi giorni viveva momenti di particolare gioia ed emozione per il matrimonio imminente della sua secondogenita. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe successo.

Lascia la moglie Daniela e i figli Sara e Gianluca. I funerali si svolgeranno venerdì 10 ottobre, alle 15, nella chiesa di San Luca in Q5.

