Nuovo piano rifiuti, Forza Italia spiega le ragioni dell’astensione

LATINA – Forza Italia spiega in una nota la scelta di non votare ieri in consiglio comunale le modifiche al piano rifiuti passate con i voti del resto della maggioranza. Gli Azzurri si sono invece astenuti.

“Coerenti rispetto alle posizioni da sempre assunte. Una scelta non estemporanea o frutto di un capriccio ma fermamente rivolta a domani e mirata ad evitare bollette sempre più alte e una città più sporca di oggi”, scrivono in una nota il coordinatore comunale di Forza Italia Latina, Stefano Cardillo e il capogruppo in consiglio comunale, Giuseppe Coriddi. I due esponenti politici chiariscono che la scelta sulla “a vicenda Abc non è questione politica ma esclusivamente volta a tutelare i cittadini e la città”.

“Non intendiamo – aggiungono Cardillo e Coriddi – dare il nostro assenso a progetti che continuano solo a spostare il problema e a farlo pesare sui cittadini. Votare oggi quella delibera avrebbe significato per la città e i cittadini compiere un salto nel vuoto. In primo luogo perché Abc così come è non funziona e non ha alcun senso affidare a questa azienda, che non riesce a gestire l’attuale, un piano sovradimensionato rispetto alle sue effettive capacità. In secondo luogo perché, nonostante le nostre richieste, non c’è stato alcun confronto con il mercato per capire se il progetto portato in campo sia effettivamente il migliore possibile per la città ed i cittadini”, concludono gli Azzurri.