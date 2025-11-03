Latina, comunicazione alternativa aumentativa, servizio a metà: i problemi analizzati in Commissione

LATINA – Si è conclusa con l’approvazione all’unanimità di un indirizzo per il reperimento di somme da destinare all’implementazione del servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa per i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole comunali di Latina, la commissione istruzione che si è tenuta questa mattina, assente l’assessora al ramo Francesca Tesone. Erano presenti rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e degli assistenti rimasti senza lavoro.

All’ordine del giorno le problematiche generate dal nuovo appalto, segnalate dalle famiglie e dagli istituti stessi che lamentano la diminuzione delle ore a disposizione degli alunni con il rischio attuale che molti bambini con difficoltà di comunicazione restino esclusi dalle lezioni. Durante la Commissione si sono registrati anche momenti di forte tensione tra il presidente Mauro Anzalone di Forza Italia e il capogruppo di Fratelli d’Italia Cesare Bruni. Nella seduta infatti è emerso che le minori risorse sono state generate da un taglio operato a monte dalla Regione Lazio e Anzalone ha dichiarato di essere stato in Regione per affrontare la questione dei fondi, con Bruni che ha chiesto chiarimenti su questo passaggio.

A margine della riunione sono arrivate dichiarazioni nette dalla Consigliera PD Valeria Campagna: «Parliamo di un servizio fondamentale partito in ritardo e con meno ore, e molti alunni ancora senza assistenza mentre numerose educatrici e educatori rimasti senza lavoro. Una situazione che compromette il diritto allo studio e la continuità educativa dei più fragili. Come Partito Democratico – aggiunge – chiediamo le dimissioni immediate dell’assessora Tesone, il ripristino urgente dei fondi regionali da parte del Governo Rocca e lo stanziamento immediato di risorse comunali nel bilancio di previsione, da approvare entro fine anno, per garantire continuità al servizio di assistenza educativa e della CAA».