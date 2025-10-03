A Latina oggi la chiusura con la “Passeggiata del Fair Play e dell’inclusione”











LATINA – Sono stati in tanti gli sportivi praticanti, insegnanti, studenti, dirigenti, arbitri, a partecipare alla rassegna che anno dopo anno assume sempre maggiore importanza nel Lazio, con folta partecipazione e attenzione mediatica a una passeggiata del tutto particolare. “Ogni anno si ripete un significativo messaggio di pace e speranza, nel segno di integrazione, amicizia e inclusione, specialmente in un momento difficile come quello che stimo attraversando in campo mondiale”. Sono questi i pilastri fondamentali su cui il Panathlon International di Latina e la Fondazione Varaldo Di Pietro, organizzatrice del noto premio internazionale Mecenate dello Sport, hanno voluto basare la quinta edizione de “La passeggiata del Fair Play e dell’inclusione”, che si è svolta stamattina, inserita all’interno del Villaggio Europeo dello sport che oggi si avvia alla conclusione.

Presente anche l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato : «Oggi si è conclusa una settimana bellissima e ricca di appuntamenti. L’evento più significativo della giornata è stata la Passeggiata del Fair Play e dell’Inclusione, che si è appena conclusa. Centinaia di ragazzi hanno partecipato a questo percorso unico in Italia – e forse anche nel mondo – che unisce i due monumenti allo sport ospitati dalla città di Latina. Una manifestazione promossa dal Panathlon International e dalla Fondazione Veraldo Di Pietro, che ringrazio sinceramente. La passeggiata ha visto la partecipazione di tante società sportive, dei team Special Olympics e di momenti di sport inclusivo come la zumba aperta a tutti. È stato un bel momento di condivisione e di festa.

Sono molto contento che il Villaggio Europeo dello Sport si sia chiuso con questa giornata. Un’iniziativa che ha portato migliaia di persone in piazza, con oltre 150 eventi in tutto il territorio comunale. Questa manifestazione è stata davvero la ciliegina sulla torta. E’stata una settimana ricchissima di partecipazione, soprattutto nelle giornate aperte al pubblico, con una risposta straordinaria da parte della cittadinanza. Abbiamo registrato oltre 10.000 presenze, anche da fuori provincia e fuori regione, e il coinvolgimento delle più alte istituzioni sportive, dal CONI al CIP. Colgo l’occasione per darvi una notizia in anteprima: visto il successo di questo Villaggio Europeo dello Sport, il CONI ha scelto Latina per celebrare le Benemerenze il prossimo 26 novembre. Una splendida notizia per tutto il nostro mondo sportivo.»