Latina Comics & Games 2025, laboratori di fumetto in libreria in collaborazione con Tunué

LATINA – Latina Comics & Games 2025 rafforza il suo legame con il mondo del fumetto e dell’editoria grazie a una nuova e prestigiosa collaborazione con la libreria Feltrinelli.

Dal 17 al 19 ottobre, l’Area Comics del festival sarà ospitata all’interno della Feltrinelli di Via Diaz, trasformata per l’occasione nel vero e proprio fulcro della sezione comics. Un percorso visivo guiderà i visitatori dal cuore della città fino alla libreria, invitandoli a scoprire uno spazio dedicato alla cultura pop che, per tutti i giorni della manifestazione, ospiterà una selezione di oltre 4000 titoli curata dai librai Feltrinelli, presentazioni e firmacopie con autori e autrici protagonisti del festival, laboratori e visite guidate per le scuole.

Ad arricchire l’Area Comics in libreria, anche una zona esclusiva dedicata a Tunué, dove i visitatori potranno scoprire le ultime novità editoriali e una selezione del catalogo della casa editrice nata proprio a Latina e tra le più apprezzate in Italia e all’estero. Durante i giorni del festival, Tunué, infatti, curerà una serie di laboratori di fumetto dedicati a bambini e bambine, pensati per avvicinare le nuove generazioni al mondo del fumetto e della narrazione illustrata.

E per rendere l’esperienza ancora più speciale, i visitatori riceveranno un buono sconto Feltrinelli, valido per l’acquisto dei titoli disponibili, così da incentivare la lettura e portare a casa le storie scoperte durante il festival.

Il festival, in programma dal 17 al 19 ottobre nel centro di Latina, trasformerà Piazza del Popolo, il Circolo Cittadino, via Diaz e Corso della Repubblica in un grande villaggio della cultura pop. Tre giorni di appuntamenti tra fumetti, giochi, cosplay, realtà virtuale, il Laser Tag più grande d’Italia, combattimenti medievali, aree fantasy, incontri con autori, laboratori per le scuole, mostre e spettacoli dal vivo. Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per appassionati, giovani, famiglie, studenti e curiosi, con l’obiettivo di unire divertimento, creatività e promozione della lettura in un’unica, grande festa cittadina.

L’edizione 2025 di Latina Comics & Games si svolge con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina.