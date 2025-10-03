ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

lunedì 6 ottobre

Prefettura e protezione civile: un convegno sulla prevenzione del rischio

L’incontro presso la facoltà di economia di Latina

Il convegno dal titolo “Prevenzione del rischio e buone pratiche di protezione civile” avrà luogo dalle ore 10:00 di lunedì 6 ottobre, presso la sala conferenze della facoltà di economia della Sapienza di Roma del Polo Pontino. L’evento è stato organizzato dalla Prefettura di Latina in occasione della Settimana Nazionale della Protezione civile. Infatti i temi trattati saranno quelli inerenti alla resilienza e alla riduzione dei rischi, così come si parlerà delle strategie e degli strumenti utilizzati per garantire la sicurezza dei territori.

Si inizierà con i saluti istituzionali da parte di Vittoria Ciaramella, prefetto della Provincia di Latina, di Matilde Celentano, sindaca della città che ospita il convegno, e di Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale alle politiche abitative, alle case popolari alle politiche del mare e alla Protezione Civile regionale.

Successivamente avranno inizio le discussioni sui diversi temi: Monica Dell’Anna, vice prefetto di Latina, parlerà del ruolo della Prefettura nel sistema di protezione civile, sottolineando il ruolo dell’organo istituzionale nelle situazioni d’emergenza di maggiore rilievo. La professoressa Mara Lombardi, docente di Safety System presso la facoltà di ingegneria di Latina, darà prova del contributo dell’ingegneria della sicurezza alle strategie di protezione civile nel territorio di Latina. Inoltre, sarà presente anche Elisa Venturo, vice sindaca del Comune di Minturno, con un intervento dal titolo “Mitigazione del rischio maremoto Tsunami Ready”.

In conclusione, sarà dedicato spazio anche alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, che molto spesso si ritrova a essere soggetto al fenomeno degli incendi boschivi. A tal proposito interverranno Vittorio Iansiti, Comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Latina, Piergiacomo Cancelliere, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina e, infine, Massimo La Pietra, direttore della direzione regionale d’emergenza, protezione civile e NUE 112.

 

 

 

