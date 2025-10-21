Pontina, mattinata difficile per i pendolari verso la Capitale

Difficoltà per i pendolari della Pontina. Traffico intenso tra Trigoria e l’EUR, causato da modifiche alla viabilità indette dal Comune di Roma Capitale per l’evento che si tiene presso il Nuovo Centro Congressi noto come La Nuvola, Cyberteque Europe 2025. Oggi e domani divieto di transito sulla Cristoforo Colombo da largo Giuseppe Pella fino alle rampe Roma-Fiumicino. Indetta anche una green zone nei pressi della Nuvola, con divieto di transito per tutti i mezzi pesanti in un perimetro compreso tra viale america, via List e viale Beethoven, passando per piazzale Marconi fino a via dell’arte e via della civiltà romana.