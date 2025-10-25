Vertenza sul personale, accordo firmato tra Provincia di Latina e sindacati

LATINA – Si è concluso positivamente il tavolo di confronto tra le Organizzazioni Sindacali FP CGIL Frosinone e Latina, UIL FPL Latina e CSA RAL e la Presidenza della Provincia di Latina sulla vertenza che riguarda il personale dell’ente locale. E’ stato sottoscritto infatti venerdì 24 ottobre un accordo che, pur in un contesto di persistente carenza di risorse e di organico, prevede:

1) l’aumento del Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2025, per un importo complessivo di € 135.000, di cui € 60.000 destinati al salario accessorio e € 75.000 per una polizza sanitaria a beneficio di tutto il personale;

2) l’impegno al progressivo incremento del Fondo già dal 2026, in coerenza con le disponibilità di bilancio;

3) l’attivazione di un piano di progressioni verticali, da concordare al tavolo di contrattazione, nei limiti delle normative e delle risorse disponibili;

4) l’avvio di un tavolo di confronto sul regolamento per la rotazione del personale, finalizzato a garantire la rotazione secondo criteri oggettivi, trasparenti e rispettosi della legge;

5) l’attivazione di un tavolo per la revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale, con particolare attenzione alla corretta differenziazione delle valutazioni del personale.

Si tratta – spiegano in una nota Vittorio Simeone di F.p. C.G.I.L. Frosinone e Latina, Ottavio Mariottini di U.I.L. F.P.L. Latina e Marino Marini di C.S.A. R.A.L. – di un risultato significativo che “rafforza il clima di fiducia e di collaborazione tra le parti e rappresenta un passo importante verso una Provincia più forte, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini, fondata sul riconoscimento del valore e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che ne sono il motore quotidiano”.

Nei prossimi giorni sarà convocata l’Assemblea generale del personale per illustrare nel dettaglio i contenuti dell’intesa e proseguire insieme nel percorso di valorizzazione e rilancio dell’Ente.