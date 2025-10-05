Sermoneta, eternit abbandonato in via Antignana

SERMONETA – Continua la lotta all’abbandono dei rifiuti da parte dei volontari delle Guardie Eco Ambientali della sezione provinciale di Latina. A Sermoneta scoperte ingenti quantità scarti di materiali edili guaine bituminose e lastre di eternit frammentate abbandonate in Via Antignana. I volontari hanno effettuato rilievi fotografici in loco ed e’ stata inviata segnalazione agli organi competenti richiedendo un sopralluogo. Come è ormai noto, questo materiale da costruzione è stato dichiarato fuorilegge nel 1992 ed il suo smaltimento richiede procedure ben definite per essere svolto in sicurezza. “Scoprire, ad oggi, ancora discariche a cielo aperto contenenti il pericolosissimo ed altamente cancerogeno eternit, lascia esterrefatti poiché la situazione in oggetto rappresenta un vero disastro ambientale” questo il commento del Presidente Nazionale della Guardie Eco Ambientali Amabili Matteo. L’associazione collabora fattivamente su tutto il territorio nazionale con le amministrazioni comunali con protocolli d’ intesa totalmente gratuiti svolgendo attività di vigilanza e educazione ambientale, per cercare di ridurre il fenomeno assai diffuso dell’ abbandono illecito dei rifiuti.

Per le segnalazioni da parte dei cittadini e’ attivo il numero 3515132957