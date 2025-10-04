Carabinieri, nuovi ufficiali a Latina, Aprilia, Terracina e Gaeta

LATINA – “Le importanti esperienze e l’alta specializzazione dei nuovi carabinieri assegnati al Comando Provinciale di Latina sono la testimonianza della grande attenzione che l’Arma riserva a questo territorio”. Così il colonello Cristian Angelillo, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Latina ha presentato oggi in una conferenza stampa i nuovi ufficiali entrati in servizio a Latina, Aprilia, Terracina e Gaeta. Un modo per presentarli anche alla cittadinanza.

Sono il Capitano Antonino Maggio, divenuto Comandante della Compagnia di Latina nel pieno della guerra per lo spaccio che ha fatto registrare di recente a Latina una preoccupante escalation criminale. Succede al Maggiore Paolo Perrone. Nonostante la giovane età, sono molte le esperienze che hanno preceduto questo incarico, compresa una in Libano. La scelta di essere militare risale a quando aveva 16 anni ed entrò nella Scuola Nunziatella di Napoli. “Onorato dlel’incarico che mi è stato affidato”, ha detto.

A Latina ha preso servizio il Maggiore Ivan Mastromanno, tornato a casa dopo oltre 20 anni di incarichi in caserme di molti luoghi dello Stivale. Tra questi, i più recenti sono stati al comando della Compagnia di Cassino, e al comando dell’aliquota servizi di sicurezza della compagnia carabinieri Aeroporti di Roma Ciampino. Affiancherà il colonello Angelillo nel ruolo di Capo Ufficio del Comando Provinciale.

Ad Aprilia ha preso servizio il tenente colonnello Gianluca Piccione al comando del Reparto Territoriale. Vibonese di origine, 47 anni, ha nel suo curriculum le indagini su Via dei Georgofili: “Una sfida complessa in una struttura con 140 militari, donne e uomini, e un territorio vasto come quello di Milano. Aprilia – ha detto – è certamente un territorio esteso caratterizzato da dinamiche criminali complesse con diverse matrici. Richiederà impegno e grande lavoro di squadra. Una grande attenzione sarà dedicata sulla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela delle fasce deboli della popolazione”.

Guiderà invece il N.O.R.M. della Compagnia di Terracina, il tenente Emanuele Moccia con esperienze formative in Calabria e in Campania dove di recente ha fatto parte del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

La Tenenza di Gaeta sarà invece guidata dal tenente Giuseppe Esposito, 52 anni e una vita nell’Arma, è stato al comando delle stazioni di San Paolo Bel Sito, Palma Campani e Nola, mentre una precedente esperienza lo ha visto proprio in provincia di Latina, a Campoverde.