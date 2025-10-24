Sport, le squadre pontine impegnate in trasferta nel weekend

Impegnativo il weekend sportivo per le squadre pontine, tutte impegnate fuori casa domenica pomeriggio. Alle 17.30, il Latina giocherà a Potenza contro il Sorrento. I nerazzurri devono riprendersi dall’ultima sconfitta contro il Giugliano. Per farlo, sarà necessario riprendere confidenza con il gol. Alle 18 giocheranno in contemporanea il Cisterna Volley e il Latina Basket Benacquista. Quest’ultima dovrà vedersela con l’Orasì Ravenna, con l’obiettivo di continuare l’ottimo periodo di forma che ha portato i pontini al secondo posto in serie B nazionale. Infine, il Cisterna Volley dovrà rifarsi della sconfitta subita alla prima giornata di Superlega. Ad attenderli in trasferta alla Kione Arena ci sarà l’Acqua San Bernardo Cuneo.