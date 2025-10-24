Impegnativo il weekend sportivo per le squadre pontine, tutte impegnate fuori casa domenica pomeriggio. Alle 17.30, il Latina giocherà a Potenza contro il Sorrento. I nerazzurri devono riprendersi dall’ultima sconfitta contro il Giugliano. Per farlo, sarà necessario riprendere confidenza con il gol. Alle 18 giocheranno in contemporanea il Cisterna Volley e il Latina Basket Benacquista. Quest’ultima dovrà vedersela con l’Orasì Ravenna, con l’obiettivo di continuare l’ottimo periodo di forma che ha portato i pontini al secondo posto in serie B nazionale. Infine, il Cisterna Volley dovrà rifarsi della sconfitta subita alla prima giornata di Superlega. Ad attenderli in trasferta alla Kione Arena ci sarà l’Acqua San Bernardo Cuneo.
Sport, le squadre pontine impegnate in trasferta nel weekend
Si gioca domenica pomeriggio
