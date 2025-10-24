ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Fondi, la ciclopedalata al Lago chiude la Settimana Europea dello Sport

Successo per l'incontro con la nutrizionista Giulia Biondi

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la Settimana Europea dello Sport organizzata dal Comune di Fondi, che quest’anno si è estesa per quasi un mese con attività gratuite e incontri dedicati a discipline diverse. Tra gli appuntamenti più seguiti, l’incontro del 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ha visto protagonista la dottoressa Giulia Biondi, biologa nutrizionista, autrice e content creator seguita da oltre mezzo milione di follower.

L’evento, rivolto agli studenti, ha registrato una grande partecipazione e numerosi interventi da parte dei ragazzi, che hanno dialogato attivamente con l’esperta su temi legati all’alimentazione consapevole e alla salute. «Ogni evento è stato straordinario per motivi diversi – ha commentato l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – ma l’incontro con Giulia Biondi ha davvero colpito nel segno. Gli studenti hanno mostrato curiosità, partecipazione e voglia di approfondire». «Giulia Biondi è riuscita ad arrivare ai ragazzi con semplicità e competenza – ha aggiunto il sindaco Beniamino Maschietto –. È il terzo anno consecutivo che la ospitiamo, segno dell’attenzione che Fondi dedica a un tema fondamentale come l’alimentazione».

L’ultimo appuntamento della Settimana Europea dello Sport sarà la ciclopedalata al Lago di Fondi, rinviata al 2 novembre a causa del maltempo. Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazza De Gasperi, con partenza verso il Raddotto Canoa Club. Il percorso di 20 chilometri, adatto a tutti, potrà essere affrontato anche con le biciclette messe a disposizione gratuitamente dal Comune. L’iniziativa è patrocinata dal Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

