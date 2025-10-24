Fondi, la ciclopedalata al Lago chiude la Settimana Europea dello Sport

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la Settimana Europea dello Sport organizzata dal Comune di Fondi, che quest’anno si è estesa per quasi un mese con attività gratuite e incontri dedicati a discipline diverse. Tra gli appuntamenti più seguiti, l’incontro del 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ha visto protagonista la dottoressa Giulia Biondi, biologa nutrizionista, autrice e content creator seguita da oltre mezzo milione di follower.

L’evento, rivolto agli studenti, ha registrato una grande partecipazione e numerosi interventi da parte dei ragazzi, che hanno dialogato attivamente con l’esperta su temi legati all’alimentazione consapevole e alla salute. «Ogni evento è stato straordinario per motivi diversi – ha commentato l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – ma l’incontro con Giulia Biondi ha davvero colpito nel segno. Gli studenti hanno mostrato curiosità, partecipazione e voglia di approfondire». «Giulia Biondi è riuscita ad arrivare ai ragazzi con semplicità e competenza – ha aggiunto il sindaco Beniamino Maschietto –. È il terzo anno consecutivo che la ospitiamo, segno dell’attenzione che Fondi dedica a un tema fondamentale come l’alimentazione».

L’ultimo appuntamento della Settimana Europea dello Sport sarà la ciclopedalata al Lago di Fondi, rinviata al 2 novembre a causa del maltempo. Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazza De Gasperi, con partenza verso il Raddotto Canoa Club. Il percorso di 20 chilometri, adatto a tutti, potrà essere affrontato anche con le biciclette messe a disposizione gratuitamente dal Comune. L’iniziativa è patrocinata dal Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.