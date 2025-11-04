ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Al D’Annunzio, il fumettista Peter Kuper spiega gli insetti a bambini e ragazzi: “Da loro possiamo apprendere molto”

Stasera l'incontro aperto al pubblico sulla graphic novel Insectopolis edita da Tunuè

LATINA – Mattinata speciale al Teatro D’Annunzio dove questa mattina Peter Kuper ha presentato in un incontro dedicato alle scuole, la graphic novel “Insectopolis”, il suo nuovo lavoro edito da Tunuè.

A dialogare con il noto fumettista circa 200 studenti di Latina della scuola media Alessandro Volta, del liceo artistico Michelangelo Buonarroti, del liceo scientifico Giovanni Battista Grassi e dell’Interact del liceo Majorana e dell’Istituto tecnico Vittorio Veneto Salvemini. I ragazzi hanno accolto con grande entusiasmo l’autore, conosciuto in tutto il mondo per le sue opere grafiche dal forte impatto visivo e narrativo.

Durante l’incontro, Kuper ha raccontato la genesi del suo nuovo volume, uscito nel 2025, che accompagna i lettori in un affascinante viaggio attraverso 400 milioni di anni di storia degli insetti. Un’opera che fonde divulgazione scientifica, narrazione e illustrazione, offrendo un’esperienza visiva e culturale di straordinaria intensità. In Insectopolis, le protagoniste sono le stesse creature del mondo degli insetti: formiche, api, farfalle, cicale e coleotteri che, nella biblioteca di New York, visitano una mostra dedicata alla loro evoluzione e al loro complesso rapporto con gli esseri umani.

L’incontro si è concluso tra applausi, domande curiose e grande partecipazione da parte dei giovani studenti, affascinati non solo dal talento dell’artista, ma anche dal suo modo di raccontare il mondo attraverso le immagini. “Dagli insetti possiamo imparare  e abbiamo imparato moltissimo”, ha sottolineato al microfono dii Michele Bisceglia

Stasera (4 novembre) alle 21, il vignettista del New York Times, tra i più apprezzati del nostro tempo, terrà sempre al D’Annunzio, un incontro gratuito aperto al pubblico.

 

