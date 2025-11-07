“Altrove”, la mostra di due ventenni di Latina da poco usciti dal Liceo Artistico

LATINA – Due giovanissimi artisti inaugurano con Mad la loro prima bipersonale di pittura all’Hotel Europa. Saranno gli spazi comuni del piano terra ad accogliere le 30 opere su tela e carta dei due ventenni Luca Chiavegato e Fabiana Tornesi insieme per la mostra “Altrove”. Le opere in mostra sono quasi complementari, quasi che i due compagni d’arte l’avessero progettata insieme: disegni e dipinti pressoché monocromatici i lavori di Luca e colorati anche se bitonali i lavori di Fabiana. Un percorso formativo comune al Liceo artistico di Latina Michelangelo Buonarroti e poi l’Accademia di Belle Arti a Roma, a Via Ripetta per Fabiana che è iscritta alla Specialistica di Pittura.

“Seguo la vita quotidiana nelle sue mille sfaccettature, tra gioia e dolore, tra sfumature di bianchi, neri e punti luce. La mia arte è un misto tra impressionismo e realismo. Penso che tutti siamo alla ricerca di qualcosa da quando siamo bambini fino all’età adulta, ricordandoci soltanto ciò che ci ha regalato delle emozioni”, spiega Luca Chiavegato che nei lavori pittorici e nei bozzetti che Mad propone in mostra, porta scene di vita quotidiana con l’eleganza del monocromatismo e la malinconia di una riflessione amara su cui è concentrata l’azione pittorica, non triste per forza ma sicuramente cruda, essenziale e tipica di uno sguardo sociologico.

Invece l’approccio di Fabiana Tornesi è più intimo, bitonale ma colorato, estetico e di un realismo a dimensione personale, concentrato su corpi potenti prevalentemente femminili in cerca di una posizione in grado di sopportare un peso o di condividere passione e tenerezza. Lei si descrive così: “Cosa succede quando ci si sente persi nel proprio corpo? Quando questo diventa la prigione della propria anima? Sono queste le questioni su cui mi interrogo principalmente. Il corpo rappresenta il limite, ma diventa il principale mezzo espressivo della mia ricerca artistica insieme al colore”.

Il vernissage è in programma venerdì 7 novembre alle 19:00, la mostra sarà visitabile ad ingresso libero fino alla fine dell’anno.