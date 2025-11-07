Redenzione dell’Arte Contemporanea, Martelli e Parisi protagonisti alla Sala Cambellotti

Da domenica 9 novembre 2025, il foyer della Sala Cambellotti al Palazzo della Provincia di Latina ospita un nuovo appuntamento del progetto Redenzione dell’Arte Contemporanea, promosso dal MAD – Museo d’Arte Diffusa e curato da Fabio D’Achille, con il supporto dell’Ente Provinciale.

Protagonisti di questa tappa sono Francesco Paolo Martelli e Riccardo Parisi, due artisti che, attraverso linguaggi differenti ma complementari, invitano a una riflessione sul rapporto tra materia e pensiero nell’arte contemporanea.

L’inaugurazione è fissata per domenica 9 novembre, con ingresso gratuito come ogni prima domenica del mese. In collaborazione con il Museo Piana delle Orme, sono previste visite guidate all’opera Agro Redento nei turni delle 9:30, 10:30 e 11:30, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. La mostra sarà visitabile per tutto il mese su prenotazione.

Francesco Paolo Martelli, nato a Tripoli e attivo da oltre cinquant’anni, porta in mostra una pittura che fonde naturalismo e astrazione in un dialogo profondo con la materia. Le sue opere raccontano un “astrattismo dell’anima” – come lo ha definito il critico Bruno Creo – in cui il colore diventa veicolo di introspezione e spiritualità.

Riccardo Parisi, pisano, artista colto e poliedrico, espone lavori che spaziano tra pittura, mosaico e scultura, unendo rigore tecnico e sensibilità poetica. La sua ricerca indaga l’equilibrio tra forma e concetto, precisione e immaginazione.

Nel presentare l’iniziativa, il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha sottolineato come “la Sala Cambellotti continui a rappresentare un punto di riferimento per la promozione dell’arte contemporanea e del talento locale, un luogo di dialogo e crescita culturale per l’intera comunità.”

Il calendario delle esposizioni al foyer della Sala Cambellotti proseguirà con Luigi Menichelli e Massimo Palumbo il 7 dicembre 2025, Roberto Andreatini e Claudio Cecconi il 4 gennaio 2026, Alessandra Chicarella e Fabrizio Gargano il 1° febbraio 2026, e si chiuderà l’8 marzo 2026 con la rassegna MAD Donna, dedicata a Simonetta Massironi e Alena Panchishin.

Un nuovo appuntamento che conferma il ruolo del MAD – Museo d’Arte Diffusa e della Sala Cambellotti come poli vitali della creatività contemporanea pontina.