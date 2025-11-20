Cammini DiVini fa tappa all’Abbazia di Valvisciolo

LATINA – Tappa pontina per il progetto dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio Cammini DiVini. Dopo la data inaugurale il 15 novembre a Montecassino, sabato prossimo 22 novembre, famiglie, pellegrini e viaggiatori gourmet potranno partecipare al percorso che porta all’Abbazia di Valvisciolo, al suo territorio e ai prodotti tipici. E’ questa la chiave del progetto promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, che si ispira alla vita di San Benedetto e invita a riscoprire il territorio regionale tutto l’anno esaltando il legame millenario tra fede, paesaggio e tradizione enogastronomica e lo fa attraverso un programma di visite, degustazioni, laboratori e percorsi di trekking. La terza tappa sarà l’Abbazia di Subiaco (6 dicembre).

“L’obiettivo, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, è valorizzare mete ricche di fascino e fuori dai circuiti più gettonati – spiega l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, promotrice dell’iniziativa – rendendole protagoniste di una nuova forma di turismo lento e rigenerativo, sempre più apprezzato da viaggiatori consapevoli, destagionalizzando e delocalizzando i flussi turistici. Con Cammini DiVini si propone un percorso esperienziale in cui enogastronomia, natura e spiritualità si intrecciano in modo armonico per rendere il Lazio un luogo da vivere, non solo da visitare”.

La tappa di Sermoneta, in programma dalle 10:00 alle 16:00, prevede il percorso a piedi, la visita guidata all’interno dell’ abbazia e ai vigneti storici circostanti e i banchi d’assaggio come ci racconta uno degli organizzatori Marco De Cave

Per partecipare tutte le informazioni sono sul sito www.camminidivini.com (o scrivendo a segreteria@camminidivini.com)