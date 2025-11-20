Droghe e dipendenze, lezioni nelle scuole superiori grazie un’iniziativa dell’Ordine dei Medici di Latina

LATINA – Parlare delle nuove droghe ai ragazzi e degli effetti drammatici che le sostanze psicoattive possono avere sul loro cervello, andando direttamente nelle scuole per fare prevenzione. E’ il progetto presentato questa mattina dall’Ordine dei Medici della Provincia di Latina, che partirà dagli istituti che hanno attivato il percorso di curvatura biomedica e , facendo tesoro di un’esperienza fatta lo scorso anno, si allargherà a tutte le scuole del territorio.

L’idea, proposta dal dottor Carmine Cosentino, medico di lungo corso, per anni primario della Rianimazione del Santa Maria Goretti è stata accolta con favore dal presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni Cirilli e dalla referente dei progetti di curvatura biomedica Rita Salvatori, che l’hanno strutturata coinvolgendo enti e istituzioni. Erano presenti il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il Luogotenente Salvatore Russo in rappresentanza della Guardia di Finanza di Latina e i dirigenti scolastici di alcune scuole del territorio, tra cui il liceo Classico Dante Alighieri, lo scientifico Majorana, il Manzoni, il Ramadù di Cisterna e l’Alberti di Minturno.

“All’aumento delle dipendenze corrisponde una scarsa attenzione per questi temi nel dibattito pubblico – ha detto il presidente Cirilli – in realtà ci sono tantissime nuove sostanze anche facilmente reperibili e c’è una diminuzione della consapevolezza dei rischi dell’uso di queste sostanze, anche dell’alcol, e tutto questo ci dice che dobbiamo fare qualcosa. Andremo in tutte le scuole della provincia a cominciare da quelle in cui il disagio sociale si avverte di più”.

“Non solo droghe, ma dipendenza da nuove sostanze psicoattive che si possono comprare su internet e fumare con un vaporizzatore. I ragazzi non ne conoscono gli effetti che sono devastanti e portano alla morte delle cellule del cervello a partire da quelle della memoria, con ragazzi che sono sempre più distratti e sempre più aggressivi”, ha detto Cosentino

“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere più studenti possibile”, ha spiegato Rita Salvatori

Nei prossimi giorni sarà firmato un protocollo d’intesa tra Ordine dei Medici, Provincia di Latina, scuole per rendere operativo al più presto il progetto. “Offriamo la nostra piena disponibilità a partire sin da subito con le nostre risorse organizzative ed economiche a partire da una capillare campagna di comunicazione”, ha detto il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli.