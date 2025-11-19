Formia si illumina di blu per Unicef

FORMIA – Formia illumina alcuni dei suoi luoghi simbolo aderendo all’iniziativa “Go Blue”, promossa da UNICEF in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Fino al 23 novembre, la facciata del Municipio in via Vitruvio, le Torri di Castellone e Mola e la fontana della Villa comunale “Umberto I” sono illuminate di blu come ” simbolo visibile dell’impegno della città nella tutela e nella promozione dei diritti di bambini, bambine e adolescenti, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989″.

“Illuminare il Municipio di blu, insieme alle Torri di Castellone e Mola e alla fontana della Villa comunale, non è soltanto un gesto simbolico, ma un richiamo alla responsabilità che ciascuna istituzione ha nei confronti delle nuove generazioni – dichiara il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.