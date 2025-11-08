LATINA – Sabaudia in fermento per la 23esima “Mezza Maratona” Il grande evento UISP realizzato in collaborazione con il Comune di Sabaudia, in programma domani domenica 9 novembre con start alle 9,30 da piazza del Comune. Confermata anche la distanza dei 10km. Si tratta di una delle tappe più importanti di una stagione ad alta intensità, proiettata verso il gran finale del 7 dicembre con la regina delle gare, la Maratona di Latina. Per quanto riguarda la “Mezza” sui 21 km e 97 metri ci sarà il consueto giro iniziale di 6 chilometri all’interno del centro urbano con successiva destinazione verso la zona della Bufalara e il Lungomare. I partecipanti alla 10 km si divideranno invece dal resto del gruppo all’altezza del terzo chilometro, per poi dirigersi lungo Strada Sant’Andrea e raggiungere il traguardo. Il grande evento UISP in programma domenica con start alle 9,30 da piazza del Comune. Confermata anche la distanza dei 10km, fondamentale come sempre l’apporto del Comune.

Il regolamento prevede un tempo limite di 150 minuti per l’intera gara, limite oltre il quale il tracciato non sarà più presidiato e bisognerà attenersi alle norme del Codice della Strada. Il raduno inizierà alle 7,30 e lo start scatterà due ore dopo.

Riconoscimenti saranno consegnati ai primi cinque e alle prime cinque della classifica generale di entrambe le distanze e alle prime cinque società risultanti dalla somma dei riscontri delle due graduatorie. Prevista una medaglia, inoltre, per tutti gli atleti che taglieranno il traguardo della 21 km e premi per ogni primo classificato delle categorie della 10 km. Agli iscritti alla “Mezza”, tra l’altro, sarà donata la maglia ufficiale della 23esima edizione. Saranno complessivamente 150 i premi da assegnare