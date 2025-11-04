Cisterna Volley si prepara ad affrontare Monza, Barotto: “Il nostro obiettivo tornare a Cisterna con i punti”

CISTERNA – E’ partita questa mattina, con la ripresa degli allenamenti al Palasport di via delle Province, la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di SuperLega: sabato 8 novembre (ore 18) il Cisterna Volley sarà impegnato in una nuova trasferta, in casa della Vero Volley Monza. La squadra si allenerà tutta la settimana tra palestra e lavoro con palla, venerdì partenza per la Lombardia.

“Si tratta di una trasferta fondamentale per il proseguo della nostra stagione – sottolinea l’opposto del Cisterna Volley Tommaso Barotto – La classifica attuale dice che Monza e Grottazzolina sono le avversarie da battere per non rischiare di trovarci in una situazione difficile. Con Grottazzolina abbiamo fatto quello che dovevamo anche se con maggiore attenzione avremmo potuto vincere senza il ricorso al tie-break, col Monza servirà lo stesso atteggiamento senza però alcun calo di concentrazione. E’ necessario continuare la strada intrapresa contro Grottazzolina e proseguita con la Lube”.

Secondo il giocatore, nel percorso finora compiuto dalla squadra pontina (che ha portato a tre sconfitte e una vittoria) la sfida contro Civitanova è stata “affrontata nel modo giusto” e la sconfitta ha un valore diverso rispetto ai ko subiti con Trento e Cuneo dove gli avversari hanno dominato. “Lavoriamo quotidianamente sui nostri difetti, sulle nostre difficoltà – aggiunge – , e il lavoro paga sempre. Partiamo da una base certa: la SuperLega è il campionato più bello e difficile in assoluto, negli altri paesi non esiste questa competizione, e noi in questo campionato possiamo giocarci senza alcuna paura. La gara di Civitanova lo ha dimostrato. Il nostro obiettivo, adesso, è fare bene contro il Monza e, soprattutto, tornare a Cisterna con i punti”.