Danni allo stadio Francioni: multa alla Salernitana

LATINA – A distanza di giorni lo scontro di domenica scorsa tra Latina e Salernitana continua a far parlare di sé, purtroppo, però, non per valutazioni o meriti sportivi di alcun genere. Dopo il match sono stati riscontrati gravi danni ad alcune strutture dello stadio Domenico Francioni riservate alla tifoseria ospite. Quest’ultima, tra l’altro, si trovava alla prima trasferta dopo quattro mesi di stop forzato per via gli episodi violenti avvenuti in occasione della gara playout di serie B persa tra le polemiche contro la Sampdoria la scorsa estate. Una parte degli oltre 2000 tifosi granata accorsi a Latina, però, ha scelto di ripetersi. Per questo il giudice sportivo, Stefano Palazzi, ha inflitto una ammenda di 300 euro alla società della Salernitana, la quale pagherà, se pur una cifra abbastanza irrisoria, al posto dei suoi tifosi.

Nel comunicato rilasciato nella giornata di ieri dalla Serie C vengono elencati gli atti vandalici commessi. Danneggiata la pavimentazione all’interno dei servizi igienici sanitari riservati alla tifoseria ospite. Nello stesso settore, quello della Curva Sud, divelta la parte superiore di un tornello, lasciando così anche dei cablaggi scoperti. Infine, manomessa la lancia della cassetta antincendio, con il danneggiamento del pannello di copertura.

Gli atti di una parte della tifoseria salernitana macchiano così un pomeriggio che dal punto di vista sportivo ha avuto tanto da offrire agli oltre cinquemila appassionati che sono accorsi al Francioni per la sfida tra la squadra locale e l’attuale capolista del campionato di Serie C, la quale, solo due anni fa, solcava i campi della massima serie italiana.