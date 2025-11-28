Latina Movement: arrivano al D’Annunzio di Latina stage intensivi di formazione coreutica

LATINA – Appuntamento importante al teatro Gabriele D’Annunzio per gli appassionati e le appassionate di danza. Alle ore 9.00, domenica 30 novembre, avrà inizio “Latina movement”, un evento nato dalla sinergia delle principali realtà coreutiche cittadine: Balletto di Latina, Centro Danza Don Bosco, Centro Danza Isadora, Il Palcoscenico e Non Solo Danza. L’iniziativa, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Latina, nell’ambito della stagione teatrale “Liberi di scegliere”.

Latina Movement vedrà come protagonista Martino Müller, autore e coreografo di fama mondiale, che guiderà uno dei moduli principali dello stage. Accanto a lui, tre nomi di spicco della scena italiana: Andrea La Rossa, Federica Di Meo e Annamaria Salzano, docenti e interpreti di riconosciuta esperienza, che condurranno laboratori dedicati alle diverse discipline della danza, dal classico al contemporaneo. Infine, nel Foyer del teatro, alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del volume pubblicato da Audino Editore: “Didattica della danza classico-accademica”, di Lia Calizza e Gerardo Porcelluzzi. Sarà presente l’autrice, docente del Teatro dell’Opera di Roma, che offrirà un momento di riflessione sul valore formativo dell’arte coreutica e sul ruolo della danza nella crescita personale e collettiva.

“Quando mi è stato proposto questo progetto ho subito sostenuto l’iniziativa. Da medico posso dire che la danza classica è un espressione artistica fondamentale per il benessere psico fisico, per la crescita armoniosa e il miglioramento della postura. Una forma d’arte fondamentale per lo sviluppo di schemi motori, l’equilibrio e l’orientamento spazio temporale. Un ringraziamento va anche ad Elena Lusena, direttore del Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio, che ha portato avanti il lavoro per rendere possibile l’iniziativa”, ha commentato la sindaca di Latina Matilde Celentano.