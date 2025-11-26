ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

pugilato

Festa alla Boxe Latina per il quinto titolo tricolore di Mattia Turrin

L'atleta campione italiano nell'under 19 kg 60

LATINA  – Cinque titoli italiani consecutivi.  Nessuno come Mattia Turrin nella storia dellaBoxe Latina e del pugilato tricolore giovanile. Nella sua già lunga carriera  – 71 incontri, 65 vittorie, un pari e 5 sconfitte – l’ultimo incontro lo ha disputato nella finale, che gli ha consegnato la medaglia d’oro ai  Campionati Italiani Under 19, 60 kg, che si sono disputati ad Olbia, con i maestri Mirco Turrin, il papà, e Rocco Prezioso, lo zio. Sul ring del Geovillage, nella finale contro Ben Zahouane della Pugilistica Nike Fermo, Mattia ha confermato la superiorità tecnica rispetto all’avversario: “Ero ben consapevole dell’impresa, che sono riuscito a realizzare, ma volevo ancora una volta avere conferma di questo straordinario risultato. Ho vinto io, ma ha vinto tutta la Boxe Latina, ringrazio il team per il sostegno, i miei maestri,  la mia famiglia, i miei compagni di palestra e tutti quelli che mi supportano”, ha detto l’atleta.

Festa grande al ritornoalla Boxe Latina.  Una festa di famiglia, perché la presidente è Maria Stella Prezioso, madre di Mattia, il cui nonno è il maestro benemerito Domenico Prezioso. E’ stata l’occasione per festeggiare insieme anche i due Campionati Italiani consecutivi vinti da Aurora Turrin, sorella di Mattia, nei 52 kg Under 17. Lei adesso è di nuovo in ritiro con la Nazionale al Centro Sportivo della Cecchignola a Roma. Giorni cruciali, perché il responsabile tecnico Giulio Coletta dovrà stilare la lista delle convocate per gli Europei di Kienbaum, in Germania, dall’8 al 18 dicembre.

