Festa alla Boxe Latina per il quinto titolo tricolore di Mattia Turrin

LATINA – Cinque titoli italiani consecutivi. Nessuno come Mattia Turrin nella storia dellaBoxe Latina e del pugilato tricolore giovanile. Nella sua già lunga carriera – 71 incontri, 65 vittorie, un pari e 5 sconfitte – l’ultimo incontro lo ha disputato nella finale, che gli ha consegnato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani Under 19, 60 kg, che si sono disputati ad Olbia, con i maestri Mirco Turrin, il papà, e Rocco Prezioso, lo zio. Sul ring del Geovillage, nella finale contro Ben Zahouane della Pugilistica Nike Fermo, Mattia ha confermato la superiorità tecnica rispetto all’avversario: “Ero ben consapevole dell’impresa, che sono riuscito a realizzare, ma volevo ancora una volta avere conferma di questo straordinario risultato. Ho vinto io, ma ha vinto tutta la Boxe Latina, ringrazio il team per il sostegno, i miei maestri, la mia famiglia, i miei compagni di palestra e tutti quelli che mi supportano”, ha detto l’atleta.

Festa grande al ritornoalla Boxe Latina. Una festa di famiglia, perché la presidente è Maria Stella Prezioso, madre di Mattia, il cui nonno è il maestro benemerito Domenico Prezioso. E’ stata l’occasione per festeggiare insieme anche i due Campionati Italiani consecutivi vinti da Aurora Turrin, sorella di Mattia, nei 52 kg Under 17. Lei adesso è di nuovo in ritiro con la Nazionale al Centro Sportivo della Cecchignola a Roma. Giorni cruciali, perché il responsabile tecnico Giulio Coletta dovrà stilare la lista delle convocate per gli Europei di Kienbaum, in Germania, dall’8 al 18 dicembre.