Coppa Italia, Latina batte Arezzo ai rigori e vola ai quarti di finale















































LATINA – Un Latina deciso a fare bella figura ha battuto ieri sera ai rigori l’Arezzo accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Città di Arezzo la partita è terminata sul 5-6 grazie a una parata dell’esterno del Latina Mattia Porro, portiere per caso dopo l’espulsione del titolare Basti. E’ stato il centrocampista a prendere i guanti assecondato dal mister, offrendo un finale inaspettato e di riscatto: “Sono felice per lui, era stata una settimana pesante ha subito tanti insulti dopo il fallo commesso a Catania – ha commentato al termine della partita il tecnico Bruno – Non voleva far male a Cicerelli”. In conferenza stampa il mister si è detto soddisfatto della prestazione, soprattutto dei giocatori che hanno giocato meno in campionato. “Questa vittoria ci aiuta a lavorare meglio con un pizzico di serenità in più”.

Ai quarti di finale i nerazzurri troveranno come avversaria la Pro Vercelli.

IL TABELLINO –

Società Sportiva Arezzo 5 – 6 Latina Calcio 1932 (d.c.r)

Arezzo: Trombini, Tito, Pattarello (45’ Varela), Gilli (45’ Righetti), Meli (79’ Guccione), Arena, Sussi, Perrotta, Iaccarino, Ferrara (63’ Tavernelli), Concetti (16’ Eklu) A disposizione: Galli, Venturi, Chiosa, Chierico, Errunghi, Cianci, Oscurato, Ravasio. Allenatore: Christian Bucchi.

Latina: Basti, Ercolano, Scravaglieri, Ekuban (69’ Riccardi), Dutu, Fasan, Farneti (76’ Pellitteri), Regonesi, Parodi, Pannitteri (69’ Parigi, 85’ Gagliano), Quieto (85’ Porro). A disposizione: Iosa, Mastrantonio, Calabrese, Pace, Catasus, Di Giovannantonio, De Marchi. Allenatore: Alessandro Bruno.

Arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano.

Assistenti: Kevin Turra di Milano e Stefano Petarlin di Vicenza.

IV Uomo: Mattia Nigro di Prato.

Marcatori:

Ammoniti: 60’ Sussi (A), 62’ Farneti (L), 81’ Ercolano (L), 83’ Basti (L)

Espulsi: 91’ Basti (L)

Angoli: Arezzo 6 – 2 Latina

Recuperi: 1’ pt / 3’ st

Note: 1100 spettatori di cui 58 ospiti.